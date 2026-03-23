الجيش الإيراني يحطم أسطورة القوة الأمريكية: إف-35 وإف-15 تحت الضربات بقاعدة الأزرق

كشف الجيش الإيراني، يوم الاثنين أنه تمكن من استهداف مواقع تمركزات المقاتلات الأمريكية من طرازي "إف 35" و "إف 15"، بقاعدة الأزرق الجوية في الأردن.

وقال الجيش الإيراني إنه "منذ صباح اليوم، استهدف الجيش الإيراني، بوحدات طائرات مسيرة تابعة للقوات البرية والجوية والبحرية من مختلف أنحاء البلاد، قاعدة تل نوف الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي وموقع طائرات إف-35 وإف-15 المقاتلة الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بطائراته المسيّرة المدمرة".

وأضاف الجيش الإيراني في بيان له : "تعد قاعدة تل نوف الجوية إحدى أهم قواعد سلاح الجو الإسرائيلي، الذي لعب دورا محوريا في العمليات بعيدة المدى والاعتداء على الشعب الإيراني بأسرابه المقاتلة وطائرات الدعم".

وأوضح أن "قاعدة موفق الجوية، المعروفة باسم الأزرق، تعد إحدى أهم مراكز العمليات والدعم الأمريكية، وموقعا لنشر وشن هجمات طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-15 وطائرات حرب إلكترونية ضد إيران".