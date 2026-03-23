المخرج حسني صالح يطالب بعودة مخرجي الدراما: إهمال الكبار حكم بإعدامهم أحياء

طالب المخرج حسني صالح، بعودة العديد من مخرجي الدراما الكبار، الذين قدموا أعمالًا ناجحة ما زالت خالدة في أذهان المصريين .

وقال حسني صالح عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "أكتب إليكم في ظروف حرجة يحتاج الوطن فيها لتكاتف الأمة على قلب رجل واحد.. يعلم الله أن ما دفعني لذلك حبي الشديد وغيرتي على وطني.. إلى متى يستمر تجاهل وتهميش قامات قدموا الفن الهادف المؤثر في المجتمع بالإيجاب وساهموا في تشكيل وجدان الأمة وانتمائها؟".

وتابع حسني صالح: "محمد فاضل.. مجدي أبو عميرة... أحمد صقر.. إنعام محمد علي.. محمد جلال عبد القوي.. مجدي صابر؛ يتحجج البعض بأن ما لديهم قد نضب.. وأنهم غير مواكبين للعصر.. وأن خبرتهم أصبحت لا جدوى منها.. وأنهم بعيدون عن التكنولوجيا المعاصرة. والله كلها كلمات خداع لا أساس لها من الصحة.. والإيهام بأن جيلا من الشباب يتفوق عليهم.. والله تضليل بين".

وتابع حسني صالح: "إنها مصر يا سادة؛ دعوا الصغار يتعلموا بجانب الكبار فيزدادوا خبرة فيبدعوا ويصبحوا جيلا للمستقبل استفاد من خبرة الكبار.. هل نستطيع نسيان (أبو العلا البشري).. (الراية البيضاء).. (ناصر 56)... (المال والبنون)... (الضوء الشارد).. (ضمير أبلة حكمت).. (أم كلثوم).. (نصف ربيع الآخر).. ولو ذكرت أعمالهم فإن الصفحات لا تكفي".

وأضاف حسني صالح: "إهمال الكبار.. إنه حكم بإعدامهم أحياء بكامل صحتهم.. في حين أن البعض يعملون في أكثر من عمل في الموسم الواحد.. الكبار يا سادة ليس في العمر ما يسمح للانتقال إلى دولة أخرى كي يمارسوا مهنتهم حتى من باب أن يحصلوا على ثمن دواء السكر على سبيل المثال، أؤكد لكم أن أغلبهم يعاني نفسيا ويعيش في يأس في وطنه الذي عاش يعشقه ويعطيه من دمه قبل أي شيء".