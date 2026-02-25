محسن صالح: الأهلي يحتاج إلى وقوف جمهوره بجانبه

علق محسن صالح نجم منتخب مصر السابق علي تراجع أداء النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وكتب صالح من خلال حسابه الشخصي اكس :" الاهلي يمر الان بمرحله تسمي(عنق الزجاجه) ويحتاج الي وقفة جمهوره معه ليشد من أزره ويقوي عزيمته ليستعيد نغمة وجودة الاداء والفاعليه الهجوميه وثبات المستوي حتي يمر منها بسلام ويحتفظ بالدرع في الجزيره.

‏الاهلي اسعد جماهيره دائما وكان فخرا لها وجمهوره كان دوما (في الحلوه والمره معاه).!



موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته القادمة مع زد، يوم السبت 28 فبراير الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة دوري نايل، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.