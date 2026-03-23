لا تغادروا منازلكم .. تحذير أمريكي يثير القلق في سلطنة عمان

أصدرت السفارة الأمريكية في مسقط، تحذيراً بالبقاء في المنازل لجميع سكان البلاد بسبب "نشاط مستمر"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وفي التنبيه الأمني، حثت السفارة المواطنين في سلطنة عُمان على إيجاد مكان آمن في منازلهم أو مبنى آخر، و"توفير كميات كافية من الطعام والماء والأدوية وغيرها من المستلزمات الأساسية".

وأضافت: "في حال وقوع هجوم، يُرجى الابتعاد عن أي حطام، ومتابعة وسائل الإعلام للحصول على التوجيهات الرسمية".

وبعد أيام من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفي الحكومة الأمريكية غير العاملين في وظائف طارئة وأفراد أسرهم بمغادرة عُمان، وفقاً للتنبيه.