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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رباعية الأهلي.. تقارير صحفية: أوسوريو يقترب من الرحيل عن تدريب الزمالك

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اقتراب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، من الرحيل عن القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.


وكان الزمالك بقيادة أوسوريو قد خسر برباعية مقابل هدف أمام الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.


ووفقًا لـ موقع " antena2" فإن كل شيء جاهز بشأن رحيل أوسوريو عن الزمالك في المرحلة المقبلة، خاصة بعد الاتفاق مع فريق جديد.


وأشار إلى أن رحيل أوسوريو المفاجئ من الزمالك نتيجة عدم الامتثال مع النادي على الاتفاقات المالية.


رحيل أوسوريو عن الزمالك


واختتم أن تم تحديد أوسوريو كمدرب لمنتخب الهندوراس وسيتم تقديمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وبدأ بالفعل في اختيار طاقمه التدريبي ومن ثم مناقشة الخطط.

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