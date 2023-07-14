الأرصاد الجوية تحذر من حالة طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون ، مساء اليوم الجمعة، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، محذرا من طقس الساعات المقبلة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأبرز التقرير المفصل، أن هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة، وتسود أجواء شديدة الحرارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومحافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل.

وتابع التقرير، أن الأرصاد تتوقع أن تسجل درجات الحرارة المحسوسة على القاهرة 39 درجة مئوية، وتصل لأعلى مستوياتها على محافظات جنوب الصعيد وتسجل 45 مئوية، وهناك ارتفاع معدلات الرطوبة التي تسجل أعلى معدلاتها خلال شهرى يوليو وأغسطس.

لفت التقرير المفصل، والذي أذيع في نشرة التاسعة، عبر الاولى للتلفزيون المصري،أن الأرصاد الجوية،أوضحت أن الطقس الساخن ودرجات الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل، منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء، فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

وحذر التقرير المفصل المذاع عبر قناة الاولي للتلفزيون المصري، من حدوث حروق الشمس نتيجة التعرض الزائد والمباشر للأشعة فوق البنفسجية، الذي يتسبب في احمرار شديد في الجلد وتورم وألم شديد يستمر لمدة ساعة وحتى يوم كامل، ويمكن أن تظهر أيضًا بعض البثور وتقشير في الجلد.

وذهب التقرير، إلى أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن أسباب ارتفاع درجات الحرارة والتي تعود لامتداد المنخفض القادم من الهند، حيث يتسبب في حدوث ضغط جوي منخفض قد يصل خلال هذه الفترة إلى أدنى من 995 ملليبار، كما أنه سبب رئيسي خلال هذه الفترة من كل عام لأن تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، إضافة لارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.



درجات الحرارة



درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39- 23

درجات الحرارة على السواحل الشمالية 35- 22

درجات الحرارة على جنوب سيناء 42- 28

درجات الحرارة على شمال الصعيد 40- 24

درجات الحرارة على جنوب الصعيد 45-30





