النينو تضرب بقوة | تحذير عاجل من الأرصاد

أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل تعرض البلاد لظاهرة النينو التي تضرب العالم حاليا.

وقالت مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية لنشرة الاخبار، المذاعة عبر قناة تن، مساء اليوم الجمعة، أن العالم بدأ يتأثر بظاهرة النينو، ومنطقة الشرق الأوسط من ضمن المناطق المتأثرة بهذه الظاهرة، مضيفا أن هذه الظاهرة تتسبب في ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

وأضاف الدكتورة إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن بلغ متوسط درجة الحرارة العالمي 17.2 درجة مئوية، وهذا الرقم قياسي، ومرتفع للغاية وغير مسبوق خلال الأسبوع الماضي.

درجات الحرارة

وتابعت الدكتورة إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر متأثرة بارتفاع في درجة الحرارة بنسبة درجة إلى درجتين، وهناك ارتفاع بنسبة الرطوبة وايضا توقف حركة الرياح.



ونصحت الدكتورة إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، ويجب تناول المياه والسوائل على مدار اليوم.