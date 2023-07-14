الأرصاد الجوية تحذر من حالة طقس غد السبت

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة دى ام سي، :"غدا السبت سيشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة، حيث تسجل 37 درجة مئوية، لكن زيادة نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

ونوهت الي أن الشبورة المائية من أهم عوامل ارتفاع نسب الرطوبة، ولكن سرعان ما يتلاشى بخار المساء مع سطوع أشعة الشمس، ويجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات النهار، وإذا اضطر الشخص النزول في الشارع، فيجب اصطحاب غطاء رأس أو شمسية وزيارة شرب المياه والسوائل.



واشار الي أن هناك زيادة لسطوع أشعة الشمس، مما يزيد من الإحساس بدرجات حرارة كبير في فترات النهار، وتشهد المناطق الجنوبية درجات حرارة مرتفعة تسجل 44 درجة مئوية.

