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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خالد عمار : الميتافيرس منصة عرض المحتوى الاعلامي والوظائف ستتغير

صدى البلد

اختتمت أعمال المؤتمر الخليجي الافتراضي الرابع للذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الذي نظمته دولة الكويت وسط مشاركة واسعة بمشروعات مبتكرة عن الذكاء الاصطناعي والميتافيرس حيث شارك من مصر الصحفي  خالد عمار مؤسس مشروع الإعلام الإفتراضي والكاتب بشبكة الصحفيين الدوليين بواشنطن بمشروع الإعلام الافتراضي الذي يستخدم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس وتقنية ٣٦٠  في صناعة شكل القوالب الصحفية.

وعرض "عمار" خلال المؤتمر الذي شارك فيه ٢٢٠  عالم ومخترع من كل الدول العربية بمشاريع مختلفة عن. الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبلوكتشين وNFTs  مشروعه الذي حمل عنوان "مشروع الإعلام الافتراضي".

وشرح مؤسس مشروع الاعلام الافتراضي تفاصيل المشروع الذي يغير شكل الاعلام في الوطن العربي وتجربته العملية في هذا المشروع  في عدد من الصحف والمحطات الفضائية مثل dmc.  Cbc . Cbc extra  واول استوديو في الوطن العربي داخل الميتافيرس.

وخلال كلمته أكد مؤسس مشروع الاعلام الإفتراضي أن استخدام تقنية البلوكتشين في توثيق الاخبار والتأكد من  صحتها سوف يساهم في تقليل الاخبار الزائفة وخفض الشائعات.،. موضحا أن الميتافيرس سيكون منصة لعرض المحتوى الصحفي والاعلامي بكل أنواعه بشكل افتراضي ما سيدفع جميع العاملين في الحقل الاعلامي لتعديل وظائفهم او استبدالها مع ظهور وظائف جديدة والغاء أخرى. 
وأسس "عمار" أول استوديو لصحيفة الوطن في الميتافيرس كما أجرى عدد من اللقاءات التليفزيونية لقنوات dmc  و cbc  و cbc extra في عالم الميتافيرس أجرى من خلالها جولات افتراضية حول العالم.

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