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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ببطن منتفخة ... جوري بكر توثق ذكريات حملها بالشهور الأخيرة

صدى البلد

حرصت الفنانة جوري بكر علي مشاركة جمهورها صورة جديدة  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وتألقت “جوري” بأطلالة  جذابة تظهر حملها بالشهور الأخيرة، مرتدية فستان قصير باللون الأبيض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

 

وحلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقالت الفنانة جوري بكر: “أكيد نفسي أشتغل مع مخرجين وناس كثيرة، ويمكن النصيب والصدف كانت تجمعني دائما مع الاستاذ محمد سامي أو أني اعمل دور مع الفنانة مي عمر، دعيت لربنا أكون في رمضان في مسلسل محمد سامي وربنا إستجاب لدعوتي”.

 

وتحدثت جوري بكر في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، عن بداياتها الفنية والإعلامية، قائلة:" اول برنامج قدمته كان اسمه الفنون القتالية المختلطة وكان تحدي كبير لي".

 

وأضافت جوري بكر:" اشتغلت في برنامج برنامج مقالب رامز واكل الجو، واشتغت في برنامج هندي في دبي وكنت بتكلم هندي".

 

 

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