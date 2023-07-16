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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر محلات الكباب .. طريقة عمل الطرب المشوي

صدى البلد

إذ كنت تودين اكلات جديدة علي  الغداء  نقدم ليكم اليوم طريقة عمل الطرب المشوي:-

المقادير
1 كيلو لحم مفروم
2 حبة متوسطة بصل مفروم ناعم
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" ملح
1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" فلفل أسود مطحون
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" حبهان مطحون
1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي"سماق
رشة جوزة الطيب مطحون
منديل خروف
بقدونس مفروم للتزيين
للشوي:
أسياخ خشبية
فحم

خطوات التحضير
في بولة متوسطة، نضع البصل المفروم، ونرش عليه قليل من الملح.
نصفي البصل المفروم من الماء جيداً حتى يصبح مثل التفل، ونضع ماء البصل في وعاء جانباً.
في بولة غويطة، نضع اللحم المفروم ونضيف إليه البصل، ونتبل بالملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب والسماق والحبهان، ونخلطهم جيداً.
نقطع منديل الخروف مربعات متساوية.
نشكل اللحم المفروم أصابع متساوية مع تبليل اليد بماء البصل قبل وأثناء التشكيل.
نضع الكفتة في المنديل، ونلفها على هيئة رول أو مثل المحشي.
نكرر الخطوة "5،6" حتى انتهاء كمية اللحم والمنديل.
يمكن التسوية بطريقتين .. الأولى هي نغز الأسياخ الخشبية في الطرب، ووضعه على الفحم أو على الشواية الكهربائية.
نقلب الطرب على جانبيه لمدة 10 - 15 دقيقة وحتى يحمر وينضج.
الطريقة الثانية للتسوية .. هي أن نضع الطرب في صينية، ونغطيه بإحكام.
نرفع الطرب على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة وحتى ينضج.
نرص الطرب في الطبق، ونزيه بالبقدونس.
نقدم الطرب ساخن مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة. 

:::الشيف محمد محمود

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