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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي.. الموت يفجع سعد الصغير

أخبار الفن
أخبار الفن

قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، الموت يفجع سعد الصغير، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

أعلن المطرب سعد الصغير، عن وفاة أحد أعضاء فرقته الموسيقية صباح اليوم عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب سعد الصغير: “إنا الله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ياروسيا.. ياريت كل حد عندي يدعي له، محمود روسيا ابني وصاحبي وأخويا وقصه كفاح معايا، أنا ومحمد أخويا، الله يرحمهم يارب.. ياغالي في الجنة.. ياحبيبي هتوحشني يا روسيا.. ربنا يرحمك يا غالي يارب”.

 

إيرادات الأفلام .. بيت الروبى يواصل الصدارة والبعبع يلاحقه

تشهد دور العرض السينمائي في مصر عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم الصيف بشباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات، بشأن ليلة أمس، السبت حيث بلغت حجم الإيرادات 3.507.389 جنيه.

 

ادعولها.. منشور مفاجئ لوالدة ميرنا هشام بعد شائعات تخلصها من حياتها

خرجت والدة نجمة آراب آيدول ميرنا هشام، عن صمتها وكشفت سبب اختفاء ابنتها، بعد أنباء محاولة انتحارها، الأخيرة التي انتشرت عبر التواصل الاجتماعي ليلة أمس السبت 15 يوليو.

 

مهرجان القاهرة السينمائي يمنح أحمد عز جائزة "فاتن حمامة للتميز"

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح الفنان أحمد عز، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته ال 45، المقرر إقامتها في الفترة من 15-24 نوفمبر المقبل، تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية التي بدأت منذ نهاية التسعينيات.

وعلق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على قرار التكريم، قائلًا: "الفنان أحمد عز سيحصل على جائزة فاتن حمامة، فهو فنان مميز قدم العديد من الأعمال الجيدة، ويهمنا في مهرجان القاهرة تشجيع الفنانين الذين قدموا الكثير للسينما المصرية، ونحن سعداء بتكريمه ونتمنى له النجاح والتوفيق فيما هو قادم".

 

بترقص مع شاب بملابس مثيرة .. ظهور صادم لابنة إيمان العاصي

شاركت ريتاج ابنة الفنانة إيمان العاصي جمهورها على تطبيق تيك توك فيديو وهي تظهر بجيبه قصيرة مع شاب وترقص معه على اغاني المهرجانات.

 

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

كشفت انجي سلامة - خطيبة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي - عن اتجاهها للتمثيل بعد نحو 4 سنوات من وفاة خطيبها الراحل، أواخر عام 2019.

 

رسالة جت في الوقت المناسب.. أحمد عز يعلق على تكريم مهرجان القاهرة

أصدر الفنان أحمد عز، بيانا صحفيا ليعرب عن سعادته من تكريم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي له، في دورته القادمة.

وقال أحمد عز في بيانه: «عندما تحدث معي الفنان حسين فهمي حول اختياري للتكريم من مهرجان القاهرة السينمائي سعدت كثيرًا، فهو فنان كبير أحب ما قدمه للفن، وهو قدوة لي، وشرفت بتكريمي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العريق في وجود الفنان الكبير حسين فهمي».

 

حزن وألم.. تصرفات صادمة لخطيبة هيثم أحمد زكي بعد قرارها المفاجئ

عاشت انجي سلامة خطيبة الفنان هيثم زكي لحظات من الحزن والألم بعد رحيل هيثم أحمد زكي وانهارت في جنازته.

وبعد سنوات من رحيلة لم تعلن ارتباطها بأى شخص، وكشفت عن اتجاهها للتمثيل بعد 4 سنوات من وفاة خطيبها ، في أخر عام 2019.

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بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

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