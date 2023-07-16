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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

صدى البلد

أعلن المطرب سعد الصغير، عن وفاة أحد أعضاء فرقته الموسيقية صباح اليوم عبر حسابه بفيسبوك.

وكتب سعد الصغير: “إنا الله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمك ياروسيا.. ياريت كل حد عندي يدعي له، محمود روسيا ابني وصاحبي وأخويا وقصه كفاح معايا، أنا ومحمد أخويا، الله يرحمهم يارب.. ياغالي في الجنة.. ياحبيبي هتوحشني يا روسيا.. ربنا يرحمك يا غالي يارب”.

وتصدر اسم سعد الصغير، وطليقتيه برلنتي عامر، ورانيا صالح، مؤشرات البحث وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها بشأن أسباب انفصالهما.

برلنتي عامر وسعد الصغير

وفجّرت برلنتي عامر، طليقة الفنان سعد الصغير مفاجأة للجمهور، بشأن انفصالهما، مشيرةً إلى أن سبب الانفصال يعود لتعرضها للخيانة.

وكتبت برلنتى عامر: "بالنسبة لكل الناس والصحفيين المحترمين مش عارفة أرد وبكتب الكلام بالعافية وبيتكتب غلط تلفوني في حد متتبع تليفوني حسبي الله ونعم الوكيل".

 

تابعت: “وبتهدد علشان متكلمش ولا أقول للناس الموضوع كبير جدا هي مش مجرد واحدة بيخوني معاها لا دة في فيديوهات واثبات وفويسات وهو نفسة بيقول عندها "مرض” يعني اية مش عارفة بس قال ان هو غلط علشان حاجة غريبة هو طبعا مينفعش انزل مستوايا وان أتكلم علي واحدة زي دي بس الموضوع فيه بلاوي ومصايب تشيب".

ووجهت برلنتي عامر رسالة إلى الفنان سعد الصغير من خلال حسابها على إنستجرام، حيث نشرت برلنتي" صورا لها مع سعد وكتبت:" وقف النصيب لحد الخيانة وشكرا انا بنسحب وياريتها حاجة تستاهل".

 

رانيا صالح وسعد الصغير


بينما كشفت رانيا صالح العديد من المفاجآت والحقائق عن طليقها سعد الصغير، وذلك بعد غيابها عن حضور المؤتمر الصحفي الذي أعلنت عنه من قبل لكشف فضائحه.

وقالت رانيا صالح في لقاء مع موقع صدى البلد، إن سعد الصغير يخشي برلنتي كثيرا، مشيرة إلى أنها وصلت لها تهديدات بعدم حضور المؤتمر وإلا ستفقد ابنها.

وعرضت طليقة سعد الصغير خلال اللقاء تسجيلات صوتية له، أثناء محاولته العودة لها ولكنه يخشى برلنتي التي كشفت الكثير عن حياته أمام وسائل الإعلام وعبر الإنترنت.

 

وأجرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، التحقيق في بلاغ يتهم سعد الصغير وبرلنتي، من سيدة تدعى رانيا ص، طليقة سعد الصغير، بالتعدي عليها.

 

وقالت طليقة الفنان سعد الصغير في بلاغها، إن الفنان حضر ومعه  برلنتي عامر، وقاموا بالتعدي عليها بالسب والقذف، وتهديدها بالإيذاء ومحاولة اقتحام منزلها، مطالبة الأجهزة الأمنية في بلاغها بأخذ التعهد اللازم على الصغير وزوجته بعدم التعرض لها وحمايتها. 

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