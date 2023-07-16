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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بترقص مع شاب بملابس مثيرة .. ظهور صادم لابنة إيمان العاصي

صدى البلد

شاركت ريتاج ابنة الفنانة ايمان العاصي جمهورها على تطبيق تيك توك فيديو وهي تظهر بجيبه قصيرة مع شاب وترقص معه على اغاني المهرجانات.

كشفت الفنانة إيمان العاصي عن تلقيها عروض زواج كثيرة حيث ردت على هذا السؤال قائلة عندك وقت نعد.


وتابعت :" تلقيت عروض زواج كثيرة خلال الايام الماضية وكان اخرها منذ ايام حيث أكد احد الاشخاص انه سيتزوجني يوما ما

حلت الفنانة إيمان العاصي، ضيفة على قناة LBC اللبنانية الفضائية، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الفنية والخاصة، بكل صراحة.

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ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز تصريحات إيمان العاصي.

رفضت الزواج مرتين
وقالت إيمان العاصي في لقاءها، أنها ليست جاهزة للزواج مرة أخرى، لكنها تريد صديق يؤنسها الوحدة، وصرحت: “عايزة صديق.. يعني مش الجوز على قد ما عايزة بتقولوها انت على لبناني رفيق”. 

وحول وقوعها في الحب، قالت إيمان العاصي، إنها أحبت مرتين بعد طلاقها، مشيرة إلى أنها رفضت الزواج من الشخص الأول بسبب ابنتها رغم أنه كان به مواصفات تحبها لكنها رأت أنهما غير مناسبين، أما الثاني فرفضته لأنه كذاب.

إيمان العاصي تروي تفاصيل تعرضها للتحرش
وكشفت إيمان العاصي، خلال اللقاء عن تعرضها للتحرش من أحد جيرانها وهي طفلة صغيرة، وقالت إنها لا تنسى الواقعة ولا اسم الشخص رغم مرور سنوات على الواقعة.

وقالت إيمان العاصي، إن هذا الشخص كان عامل ويجري صيانة داخل منزلهم وهي طفلة وخرجت أمها وتركتها معه لشراء بعض الأشياء، لأنهم كانوا لا يعتبرونه غريبا وهي كانت تقول له «عمو».

وتابعت إيمان العاصي: فجأة انقطع التيار الكهربائي، وجلس هذا الشخص على كرسي في المنزل وجذبها نحوه وحاول تقبيلها وافتراسها جسديا، وتكتمت عن ذكر باقي التفاصيل ووصفتها بـ “عمل شئ مقرف”.

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