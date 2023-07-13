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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشورت جينز على شاطئ البحر.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

ايمان العاصي
ايمان العاصي

شاركت الفنانة ايمان العاصي جمهورها بمجموعة من الصور، من أحدث جلسة تصويرلها لها عبر حسابها الشخصيعلى انستجرام،


 

وتألقت بإطلالة مثيرة وهى ترتدى ملابس البحر ونظارة شمس، وتركت  شعرها الكيرلي للخلف بطريقة جذابة ومتناسقةمع إطلالتها، الذى كشفت عن أنوثتها وجذبت أنظار متابعيها .


 

إيمان العاصى وجعفر العمدة

ردت الفنانة إيمان العاصى على تصريحات الفنانة زينة بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “جعفر العمدة” الذىقامببطولته كل من محمد رمضان ومى كساب وإخراج وتأليف محمد سامى.

 

وقالت إيمان العاصى، فى لقاء ببرنامج et بالعربى إن ما قالته زينة بشأن بطولتها للعمل فإنه من المعروف أنمحمدرمضان هو بطل العمل سواء كان ذلك قوبل بالرفض أو الموافقة عليه.

 

وأضافت إيمان العاصى: “ليس هناك أى خلاف بينى وزينة ولكن كانت زينة منعزلة فى التصوير نظرا لأنها كانت تركزفىدورها فضلا عن أن طبيعة دورها على خلاف مع باقى نساء جعفر العمدة وبالتالى ليس هناك أى مشاكل بيننا”.

 

وتابعت إيمان العاصى: “أحب شخصية دلال لأنها شخصية قوية وتخطط لكل شيء ولا احب فيها الشر ولا أنظرلترتيباسمى على تتر العمل”.

 

كانت زينة خرجت بعدد من التصريحات التى تؤكد انها بطلة مسلسل “جعفر العمدة” وهو الأمر الذى تسبب فىإثارةالجدل.

الفنانة ايمان العاصي جعفر العمدة” شخصية دلال شاطئ البحر محمد رمضان مي كساب مسلسل “جعفر العمدة”

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