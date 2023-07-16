عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات الأفلام .. بيت الروبى يواصل الصدارة والبعبع يلاحقه

صدى البلد

تشهد دور العرض السينمائي في مصر عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم الصيف بشباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات، بشأن ليلة أمس، السبت حيث بلغت حجم الإيرادات 3.507.389 جنيه. 

فيلم بيت الروبى

وتصدر فيلم بيت الروبي لـ كريم عبد العزيز، إيرادات شباك التذاكر محققا 1.681.506 جنيها ليحافظ على صدارة أفلام الموسم منذ طرحه.

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و "من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

فيلم البعبع 

وجاء فيلم البعبع لـ أمير كرارة، في المركز الثانى لـ أفلام عيد الأضحى المبارك، وبلغت إيراداته أمس  730.869.

فيلم البعبع يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

فيلم تاج

وجاء فيلم تاج لـ تامر حسني، في المركز الثالث في موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت إيراداته أمس 580.731 جنيهًا .

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات. ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.

فيلم مستر اكس

أما فيلم مستر اكس لـ أحمد فهمي، فجاء رابعا في سباق إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك، حيث حقق  514.283. 

فيلم مستر إكس تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول مستر إكس الذى يسعى لتحريض الرجال على عدم الزواج او الطلاق من أزواجهن.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، ريم مصطفى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف، رانيا منصور، وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

المخرج بيتر ميمي فيلم بيت الروبى كريم محمود عبد العزيز كريم عبد العزيز ياسمين صبري محمد عبد الرحمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح ل الأهلي

تنسيق الجامعات 2023.. مؤشرات كليات القمة لطلاب علمي علوم

ترشيحاتنا

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. مواعيد التقديم في أكاديمية الشرطة 2023

في نصف أكلات المصريين.. الأسبرتام يثير الجدل بعد تصنيفه مادة مسرطنة

‏أزمة صحية لشخص تتسبب في حادث سير بالقاهرة

مركز ثامن .. زيزو يتقدم في ترتيب هدافي نادي الزمالك التاريخيين

%45 تراجعا في صادرات الذهب.. ماذا يحدث في سوق المعدن الأصفر؟

إجراء عاجل من الداخلية التركية للحد من الهجرة غير الشرعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ