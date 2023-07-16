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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

سيمكس وفيري نايل تطلقان أكاديمية كرة قدم للشباب في جزيرة قرصاية

صدى البلد

أعلنت سيمكس مصر عن تأسيس فرع جديد لأكاديمية نادي أسمنت أسيوط لكرة القدم – المملوكة لشركة سيمكس - في جزيرة قرصاية، وذلك امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين سيمكس وفيري نايل.

تهدف الشراكة بين سيمكس مصر وفيري نايل، إلى توفير فرصة للشباب في الجزيرة للتحقيق أحلامهم وشغفهم بممارسة كرة القدم بالإضافة الى تطوير مهاراتهم وأخلاقياتهم الرياضية في بيئة احترافية وآمنة.

وتأتي الأكاديمية كجزء من برنامج "فيري نايل" الشامل لتطوير قدرات شباب "قرصاية"، والذي يتضمن أيضًا تقديم الدعم الأكاديمي لتعزيز قدراتهم الأكاديمية بينما يتابعوا أحلامهم في مجال كرة القدم.

من جانبه، علّق المهندس وفيق بشارة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أسمنت أسيوط ونائب الرئيس للموارد البشرية لسيمكس مصر والإمارات العربية المتحدة، على هذه الشراكة قائلاً: "نحن متحمسون جدًا لإطلاق هذا الفرع الجديد من أكاديمية نادي أسمنت أسيوط لكرة القدم بالشراكة مع مبادرة فيري نايل."

وأضاف: "هدفنا هو تمكين شباب جزيرة قرصاية وتزويدهم بكل ما يحتاجونه للنجاح داخل الملعب وخارجه.. نحن نؤمن بأن كرة القدم لديها القدرة على تجميع الناس وإلهام التغيير، ونحن فخورون بأن نكون قائمين على هذه المبادرة."

يشار إلى أنه تم زيادة مجالات التعاون بين سيمكس وفيري نايل، منذ توقيع بروتوكول التعاون بينهما في العام الماضي، إلى ما هو أبعد من جمع المخلفات من النيل في محافظة الجيزة ودعم مجتمع الصيّادين في جزيرة قرصاية ليمتد إلى محافظة أسيوط والآن تأسيس أكاديمية لكرة القدم لشباب الجزيرة.

بالإضافة إلى جهودها في تنظيف نهر النيل، تركز مبادرة فيري نايل على توفير فرص التعليم وممارسة الرياضة لمجتمع قرصاية، وتتماشى الشراكة مع سيمكس ونادي أسمنت أسيوط مع مهمة المبادرة في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الرياضة والتعليم.

بدوره، أعرب ألبان دو مينونفيل، العضو المنتدب لمبادرة فيري نايل عن امتنانه بالشراكة مع نادي أسمنت أسيوط في هذا المشروع كجزء من برنامج أطفال النيل، مضيفًا: “نحن نؤمن بأن الرياضة والتعبير الإبداعي والوعي البيئي والتعليم هم من أهم العوامل المساعدة على إطلاق العنان لإمكانات شباب مصر، وهذه المبادرة هي شهادة على ذلك.. نظل ملتزمون بالعمل معًا لخلق مستقبل أكثر إشراقًا للمجتمعات التي نخدمها”.

وتواصل سيمكس دعم مجتمعاتها المحلية من خلال شراكات مختلفة ذات تأثير مباشر وغير مباشر على جودة الحياة، كما تخدم مبادرات الشركة استراتيجيتها العالمية في الحفاظ على البيئة ودعم رؤية شركائها لمستقبل أكثر استدامة.

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