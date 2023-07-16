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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من إيران بشأن ارتداء النساء للحجاب في الشوارع

إيران
إيران

قال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، اليوم الأحد، إن شرطة الأخلاق الإيرانية تستأنف دورياتها في الشوارع لضمان ارتداء النساء للحجاب ومعاقبة من يرفضن القيام بذلك.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، قال منتظر المهدي: "استجابة لمطالب الناس وطلبات العديد من الفئات الاجتماعية والإدارات... ابتداء من اليوم، ستقوم الشرطة بإنشاء دوريات على الأقدام والمركبات... واتخذوا إجراءات قانونية ضد النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب إذا رفضن اتباع أوامر الشرطة”.

ويأتي هذا الإعلان بعد عدة أشهر من اجتياح الاحتجاجات المناهضة للحكومة لإيران فيما يتعلق بوفاة شابة في الخريف الماضي.

في سبتمبر 2022، توفيت مهسا أميني، 22 عاما، في ظروف مريبة بعد اعتقالها من قبل دورية التوجيه، التي تعمل كشرطة الأخلاق، لعدم ارتدائها الحجاب وفقا للمعايير الوطنية.

واتهم المتظاهرون السلطات بالتسبب في وفاة أميني بإصابتها بجروح قاتلة أثناء اعتقالها، ونشرت النساء على نطاق واسع مقاطع فيديو لأنفسهن يقطعن شعرهن ويحرقن حجابهن.

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واتهمت الحكومة الإيرانية الدول الغربية بدعم المحتجين.

وذكرت وسائل الإعلام أن شرطة الوفيات نادرا ما شوهدت وهي تقوم بدوريات في الشوارع منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حتى أن بعض المنافذ ذكرت أنه تم حلها، وهو ما تم نفيه لاحقا.

شرطة الأخلاق الإيرانية ايران الحجاب

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