عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحقيق قبرصي يكشف مفاجأة بشأن استهداف إيران لإسرائيليين.. تفاصيل

التحقيق القبرصي يؤكد
التحقيق القبرصي يؤكد مزاعم جهاز الموساد عن مؤامرة إيرانية

أكدت تحقيقات الشرطة القبرصية في تقرير نشر "مزاعم" جهاز الموساد الإسرائيلي" بأن "مجموعة قتلة مدعومة من إيران خططت لقتل إسرائيليين ويهود آخرين في الجزيرة الواقعة شرق البحر المتوسط، وقال المسؤول الأمني ​​لوكالة أسوشيتيد برس إن "الشرطة القبرصية تعقبت مواطنًا إيرانيًا يُدعى يوسف شهابزي عباس عليلو بعد معلومات من أجهزة استخبارات صديقة".

وتابع المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "التحقيقات اللاحقة في أنشطته أشارت إلى وجود مؤامرة لمثل هذه الجرائم، مع وجود شخص واحد على الأقل على قائمة المشتبه بهم"

وبحسب المسؤول، حاول عباس عليلو في البداية إقامة "قاعدة" لشن هجمات وتجنيد آخرين في منطقة القبارصة الأتراك شمال الجزيرة. تم تقسيم قبرص في عام 1974 عندما غزت تركيا الجزيرة بعد انقلاب أنصار الاتحاد مع اليونان. ولا تعترف أي دولة بإعلان استقلال القبارصة الأتراك باستثناء تركيا التي تحتفظ بـ 35 ألف جندي في الثلث الشمالي من الجزيرة.

وكانت السلطات القبرصية تتعقب طريق عباس عليلو في الجزء الجنوبي من الجزيرة عندما تسلل شمالًا عبر نقطة عبور على طول المنطقة العازلة التي يبلغ طولها 180 كيلومترًا والتي تسيطر عليها الأمم المتحدة. ثم تعرفته السلطات القبرصية التركية على أنه يشكل خطرا أمنيا محتملا ورحلته إلى إيران. وهذه هي المرة الأولى التي يدعم فيها مسؤول قبرصي مزاعم الموساد بشأن المؤامرة المزعومة.

وفي الشهر الماضي، قال الموساد إن عملائه في إيران احتجزوا عباس الذي قيل إنه أعطى المحققين "اعترافا" مفصلا. وأظهرت اللقطات التي تم نشرها عباس عليلو وهو يخبر الكاميرا بأنه يتلقى أوامر من قوات الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية القوية.


كما قال عباس عليلو إنه اكتشف الهدف والتقط صوراً لمنزله في قبرص قبل أن يفر من الجزيرة. من غير الواضح ما إذا كان الرجل تكلم تحت الإكراه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

إجراءات استثنائية وتاريخية لدعم الموظفين والمعاشات ومحدودي الدخل 2023.. تفاصيل

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

درجات الحرارة السبت .. طقس اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالصعيد 45 درجة

موضوعات متعلقة

جريمة جديدة.. تحريض إسرائيلي لقتل الفلسطينيين.. تفاصيل

هآرتس: إسرائيل أقرب إلى «جمهورية الموز»

ضربة قاصمة لتل أبيب.. كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يخططون للاستقالة

وزير الأمن الإسرائيلي يبرر حرق القرآن ويدين الفعل نفسه بالتوراة

نتنياهو يتحدى الاحتجاجات.. إسرائيل ستتدبر أمرها بدون عدة اسراب طائرات

وزير إسرائيل يخطط للسيطرة على مناطق ج.. وتل أبيب تتخوف الرد العربي والأمريكي

مع دول عربية|إسرائيل تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة إقليمية.. وهذه تفاصيلها

مقاطعة خطاب رئيس إسرائيل.. إعلان عاجل من أعضاء بالكونجرس

ترشيحاتنا

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

بالرغم من زيادة الأسعار .. أوفربرايس علي ام جى ZS في مصر

لم يعد بها طعام.. مجاعة ونقص غذاء يواجه دولة أفريقية

اعرف وصلت لكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 يوليو 2023

انخفاض جنونى في أسعار الذهب العالمية | اعرف الأسباب

تنسيق الجامعات 2023.. انطلاق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة في هذا الموعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

طريقة عمل زلابيا المكرونة| غير تقليدية ولذيذة

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

فيديو

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ