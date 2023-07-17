كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن رغبة نادي بيراميدز في شراء اللاعب مصطفي فتحي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي: “بيراميدز يفعل بند شراء مصطفى فتحي من التعاون السعودي”.

يذكر أنه وجه الإعلامي أحمد شوبير صدمة لجماهير نادي الزمالك، بشإن إمكانية التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز المعار من التعاون السعودي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير: ”مصطفى فتحي خارج حسابات الزمالك تماما، لأن اللاعب وقع على استمراره مع نادي بيراميدز".

الصفقة منتهية

وأضاف شوبير: "نادي بيراميدز يتفاوض الآن مع التعاون السعودي للوصول لأفضل سعر، والصفقة تعتبر منتهية".

يذكر أن مصطفى فتحي انضم إلى صفوف نادي التعاون السعودي، في شهر يناير 2022، قادما من نادي الزمالك، في صفقة انتقال نهائي.