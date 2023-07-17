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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضي منصور يكشف موقفه من رحيل أوسوريو عن الزمالك

صدى البلد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول عن موقف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من الاستمرار مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه بموقع فيسبوك : مرتضى منصور: أوسوريو لم يتقاضى راتبه منذ شهرين.. المدرب مستمر معنا وسنقوم بتلبية كل طلباته للموسم الجديد والصفقات التي حددها

وكشف مصدر بنادي الزمالك عن رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للتعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمى فريق غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد المصدر أن المدير الفني للفريق الأبيض رفض فكرة ضم الحارس بسبب حاجته لحارس مرمى بمواصفات خاصة ويجيد اللعب بقدمه.

وكان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

 

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة فاركو هي المباراة رقم 13 له، حقق 9 انتصارات وخسر في مباراتين وتعادل في مباراتين.

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