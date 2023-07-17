شاهد.. موقف خطير يجمع بين أسد بحر ومدربته في إسبانيا

وثق مقطع فيديو موقف خطير جمع بين حيوان، أسد البحر ومدربته الشابة داخل واحدة من أشهر حدائق الحيوان في إسبانيا.

أظهر مقطع الفيديو محاولة أسد البحر الذي يبلغ وزنه 330 رطلا الخروج من قفصه الزجاجي العالي من خلال التأرجح السريع على حافته.

أسد البحر ومدربته

وبينما يسقط أسد البحر المسمي “تريتون” من قفصه بالفعل على الأرض سقط على رأس وجسد مدربته وحارسته الشخصية “سونيا” وهي تحاول منعه من السقوط.

وانتشرت حالة من القلق عما حدث للمدربة بين من كانوا يشاهدون عروض أسد البحر من سائحون بريطانيون والألمان والأمريكيون الحادث في رعب، حيث شوهد العديد منهم وهم يقفزون من مقاعدهم.

ولحسن الحظ، بعد وقت قصير من اصطدام الثديي المائي وحارستها بالأرض، بدا أنهم يتعافون بسرعة بعد فحص المسعفون.