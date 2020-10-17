أمام أعين صغيرها.. لحظات مؤلمة لاختناق أنثى أسد البحر بخيط صنارة والسبب النفايات| صور





التقطت الصور على شاطئ نائي في بيمبروكشاير وتظهر أنثى أسد البحر رمادية أطلسية تختنق بـ قطعة من خيط الصنارة، وإلى جانبها يظهر جروها الصغير وسط النفايات

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قال «مارك أندرهيل» مدير الريف في National Trust: "يتم إلقاء كميات هائلة من النفايات يوميًا في البحر لتدفع البرية الثمن، لا تختفي القمامة أو شباك الصيد ويمكن أن تشكل تهديدًا لعقود من الزمن، وتؤثر في جميع أنواع الحياة داخل المحيط، كما يظهر قبالة ساحل غرب ويلز".





تزايد الدعم العام لتنظيف بحارنا وأنهارنا بعد حملات التوعية الأخيرة، يقول أندرهيل: "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا بشأن القمامة الساحلية، لكن تلوث البحر لا يزال يمثل مشكلة كبيرة يجب علينا كمجتمع معالجتها إذا أردنا حماية أجمل الأماكن والحياة البرية المتنوعة".





أنثى أسد البخر الرمادية الأطلسية من الثدييات البحرية المحمية وواحدة من أندر أنواع الفقمة في العالم، ولا يوجد منها إلا حوالي 300000 فقط على مستوى العالم.





قالت كيت لوك مسؤولة التقييم البيئي البحري، إن مشكلة خنق شباك الصيد للحيوانات البحرية تثير قلقًا متزايدًا، خاصة مع الأعداد الكبيرة المسجلة كل عام.



