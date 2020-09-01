وفر اشتراك النظافة.. بأرخص سعر مواسير منزلية للتخلص من القمامة| اختراع طالبتين بالفيديو

تتصل نهاية الماسورة بصندوق قمامة يتم وضعه أسفل المبنى، تهدف المواسير إلى توفير جهد السكان والعمال في التخلص من النفايات، إذ تعتمد في فكرتها على إلقاء الساكن لكيس القمامة داخل الماسورة من النافذة لتنزل مباشرة إلى الصندوق دون بذل أي مجهود.









ثم يأتي عامل النظافة لجمع القمامة من الصندوق يوميًا لمنع تكونها، تغلق المواسير بأغطية بلاستيكية عند كل نافذة تمنع مرور الروائح الكريهة أو الحشرات من مضايقة السكان.







