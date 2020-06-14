جني الباحة.. شخص غريب يخرج من المقابر ويثير الرعب في السعودية.. فيديو

أصاب حظر التجول والانعزال داخل المنازل سكان العالم بالملل لدرجة اتباع البعض أفكارا جنونية وغريبة لشغل أنفسهم والاستمتاع خلال هذا الوقت.









لكن تخطى الأمر حدود العقل عند البعض، ولسبب مجهول قام أحد الأشخاص بفزاع أهالي الباحة في السعودية بعدما ظهر في صورة عفريت متجولًا في الشوارع بملابس غريبة مما أثار موجة كبيرة من الغضب والرعب على مواقع التواصل.









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خرج الرجل من المقابر مرتديًا زيا أسود وقناعا أسود حتى ظن الناس أنه "عفريت"، فحتى مشيته تشابهت إلى حد كبير مع الزومبي والشخصيات المخيفة في أفلام الرعب.









انتشرت عدة فيديوهات لنفس الشخص على مواقع التواصل صورها السكان الذين ظهروا خلال المقاطع يركضون أمامه في رعب، فيما أطلقوا عليه لقب "جني الباحة".









لكن استطاع رجال الأمن إلقاء القبض على الشاب بعدما حاصرته سيارات الشرطة من كل جانب، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.



