بأصابع بشرية.. شاهد اكتشاف مخلوق مائي غريب عمره 380 مليون سنة.. فيديو وصور

ناقش العلماء دراسات عدة تبحث في تطور البرمئيات وانتقالها من البحر إلى البر مع مرور العقود والسنين، واليوم أثار مخلوق غريب عاش قبل ٣٨٠ سنة حيرة العلماء.









اكتشف فريق دولي من علماء الحفريات بجامعة فلندرز بأستراليا وجامعة كيبيك حفرية لمخلوق بحري تكوينه غريب بين سمكة وإنسان وحيوان برمائي.









عاش المخلوق الذي يشبه سمكة القرش قبل ٣٨٠ عامًا، وتكون جسده من أنف طويل وأنياب حادة بارزة، أنف طويل، أعين صغيرة مستديرة، ورأس مسطح.









الغريب أنه امتلك زعانف كان يمشي على أربع قدمين ويدين تحملان أصابع تشبه في تكوينها أصابع الإنسان، وما أثار خبرتهم الزعانف التي بدت غريبة وفقًا للدايلي ميل.









قال العلماء من جامعتي فلندرز وكيبيك بأن الحيوان سيمكنهم من دراسة تطور البرمئيات منذ ملايين السنين وحتى خروجها من البحر فلازالت هناك حلقة مفقودة لدراسة هذا الأمر.