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رئيس التحرير
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ديني

الأزهر للمصححين: اقرأوا ورقة الإجابة أكثر من مرة فالدرجة الواحدة تغير مستقبل الطلاب

تصحيح امتحانات الثانوية
تصحيح امتحانات الثانوية الأزهرية

كلف الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، بمتابعة مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة، حيث  تفقد اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧ مراكز تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة ورافقه أثناء المتابعة الشيخ فواز رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة الازهرية والدكتور محمد القزاز أمين المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
 

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي ، التجهيزات المادية لتوفير كافة سبل الراحة لمقدري الدرجات، ومتابعة أعمال التصحيح طبقأ لنماذج الاجابة، والرصد الدقيق. والمراجعة الفنية والعددية.


وأوضح  الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنَّ كل الإجراءات التي اتخذها الأزهر هذا العام من استخدام للتقنيات الحديثة تضع مصلحةَ الطلاب في المقام الأول، فكلنا في خدمة الطالب، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح، قائلًا: "هؤلاء أبناؤنا فلا تضيعوا مجهودهم ومجهود أولياء أمورهم .. فهذا حصاد أكثر من عام للطلَّاب من مذاكرةٍ وجدٍّ وسهرٍ وتعبٍ وكدٍّ فكونوا على قدر المسؤولية وهذا التعب والاجتهاد ولا تضيعوا منه شيء".

وطالب الشيخ أيمن عبد الغني  المصححين بضرورة قراءة إجابة الطلاب أكثر من مرة حتى يتسنَّى لهم التقييم كما يجب أن يكون، مؤكدًا أن الدرجة الواحدة قد تغير في مستقبل الطلاب، كما طالب رئيس مركز التَّصحيح بتوفير كلِّ سبل الراحة للسادة المصححين حتى يؤدُّوا عملهم في أفضل حال.

وبيَّن أن زيادة أعداد المصححين هذا العام يأتي انطلاقًا من حرص فضيلة الإمام الأكبر على مستقبل أبنائه طلاب وطالبات الثانوية الأزهرية، مع التعليمات بأن يأخذ المصححون وقتهم الكافي في أعمال التصحيح إنما هو رسالة اطمئنان للطلَّاب وأولياء أمورهم أن أبناءهم سيأخذون حقوقهم كاملة. رافقة فى زيارتة الدكتور سمير ابو الخير مدير عام المواد الشرعية والعربية بمنطقة الجيزة الأزهرية 
 

جديرٌ بالذكر أنه انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، يوم السبت، بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصححًا للتصحيح في ١٦ مركزًا على مستوى الجمهورية؛ وهم: (القاهرة-  القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

المعاهد الأزهرية تصحيح إجابة الطلاب الدرجة

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