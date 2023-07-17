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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدربة حياة وعلاقات: 4 عوامل رئيسية سبب "أزمة منتصف العمر"| فيديو

نرمين البحيري
نرمين البحيري

حذرت نرمين البحيري، مدربة حياة وعلاقات ، من أزمة منتصف العمر التي تحدث للأشخاص في الحياة، مؤكدة أن هذه المرحلة تختلف من شخص لآخر.

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وقالت نرمين البحيري خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة "صدى البلد"، إن أزمة منتصف العمر ليس لها علاقة بالزواج، وتنتج أزمة منتصف العمر بسبب 4 عوامل رئيسية وهي، أزمة الرسالة وتعني عدم وجود رؤية واضحة لتحقيق أهداف جديدة في الحياة

وأضافت “أزمة الاحتياجات، وهي رغبة الإنسان في تحقيق العديد من الأهداف دون الاهتمام بحياته، ثم أزمة هوية وتعني  طريقة نظر الإنسان لنفسه وإلقاء اللوم عليها بسبب بعض الأمور التي يقوم بها، وأفكار وتعني  وجود أفكار غير مرتبة وعدم توازن للأهداف التي نسعى لتحقيقها في الحياة".


وتابعت "الدراسات اختلف عن السن الذي تأتي فيه أزمة منتصف العمر، بعض الدراسات قالت من 40 لـ 54 سنة، وبعضها من 40 لـ 60، وبعض الدراسات قالت من الممكن تأتي في الثلاثينيات".

وأشارت: "أزمة منتصف العمر ليس لها قاعدة محددة في سن معين"، موضحه: "أزمة منتصف العمر ليس لها علاقة بالزواج".

وتابعت نرمين البحيري: يجب تجديد الشغف في الحياة وخلق دوافع جديدة، وكل إنسان حر يفعل فيما يريد، ولا يستسلم لآراء المجتمع السلبية، واغتنام ما تبقى في العمر لتعويض ما لم يتم فعله في المراحل الأولى من الحياة. 

أزمة منتصف العمر الإعلامية عزة مصطفى احتياجات نرمين البحيري مدربة حياة وعلاقات

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