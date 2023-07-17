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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكشف عن سبب اختفاء وزير الخارجية الصيني منذ ٣ أسابيع

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

لم يُشاهد وزير الخارجية الصيني تشين جانج علنًا منذ ثلاثة أسابيع، وهو غياب طويل بشكل غير معتاد خلال فترة مزدحمة من النشاط الدبلوماسي في بكين ، مما أثار تكهنات عدة، وفق ما ذكرت سي إن إن.

تمت ترقية تشين ، 57 عامًا ، وهو دبلوماسي محترف ومساعد موثوق للزعيم الصيني شي جين بينج ، إلى منصب وزير الخارجية في ديسمبر ، بعد فترة قصيرة قضاها سفيراً للولايات المتحدة.

كوزير للخارجية، هاجم تشين أمريكا بشدة بعد أن تدهورت العلاقات إلى مستوى منخفض جديد، بعد اختراق بالون تجسس صيني و إسقاطه فوق الولايات المتحدة.
كما لعب دورًا رئيسيًا في الجهود اللاحقة التي بذلها الجانبان لتحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة واستعادة الاتصالات ، بما في ذلك الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته إلى بكين في منتصف يونيو.

لكن الدبلوماسي رفيع المستوى لم يظهر علنًا منذ 25 يونيو ، بعد أن التقى بمسؤولين من سريلانكا وفيتنام وروسيا في بكين.

في آخر ظهور علني له ، شوهد تشين مبتسمًا يسير جنبًا إلى جنب مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو ، الذي سافر إلى بكين للقاء المسؤولين الصينيين بعد تمرد قصير  من قبل مجموعة فاجنر في روسيا.

قال دينج يووين ، المحرر السابق لصحيفة الحزب الشيوعي الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة: "بالنظر إلى مكانة الصين ونفوذها في العالم ، من الغريب حقًا أن وزير خارجيتها لم يظهر علنًا لأكثر من 20 يومًا".
عندما سُئل عن غياب تشين المطول في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "ليس لديه معلومات" ، مضيفا أن الأنشطة الدبلوماسية للصين تجري كالمعتاد.

أصبح غياب تشين أكثر وضوحًا بسبب فورة النشاط الدبلوماسي في العاصمة الصينية في الأسابيع الأخيرة ، بما في ذلك الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين جانيت يلين وجون كيري .

كان من المفترض أن يلتقي تشين بمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق من هذا الشهر في بكين ، لكن تم تأجيل الاجتماع بعد أن أبلغت الصين الاتحاد الأوروبي بأن المقابلة "لم تعد ممكنة" ، نقلاً عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي.

تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالتأجيل قبل يومين فقط من وصول بوريل الذي كان مقررا في 5 يوليو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، إن تشين لم يتمكن من حضور اجتماعاته "لأسباب صحية".

 

 

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