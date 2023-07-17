الكشف عن سبب اختفاء وزير الخارجية الصيني منذ ٣ أسابيع

لم يُشاهد وزير الخارجية الصيني تشين جانج علنًا منذ ثلاثة أسابيع، وهو غياب طويل بشكل غير معتاد خلال فترة مزدحمة من النشاط الدبلوماسي في بكين ، مما أثار تكهنات عدة، وفق ما ذكرت سي إن إن.

تمت ترقية تشين ، 57 عامًا ، وهو دبلوماسي محترف ومساعد موثوق للزعيم الصيني شي جين بينج ، إلى منصب وزير الخارجية في ديسمبر ، بعد فترة قصيرة قضاها سفيراً للولايات المتحدة.

كوزير للخارجية، هاجم تشين أمريكا بشدة بعد أن تدهورت العلاقات إلى مستوى منخفض جديد، بعد اختراق بالون تجسس صيني و إسقاطه فوق الولايات المتحدة.

كما لعب دورًا رئيسيًا في الجهود اللاحقة التي بذلها الجانبان لتحقيق الاستقرار في العلاقات المتوترة واستعادة الاتصالات ، بما في ذلك الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارته إلى بكين في منتصف يونيو.

لكن الدبلوماسي رفيع المستوى لم يظهر علنًا منذ 25 يونيو ، بعد أن التقى بمسؤولين من سريلانكا وفيتنام وروسيا في بكين.

في آخر ظهور علني له ، شوهد تشين مبتسمًا يسير جنبًا إلى جنب مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو ، الذي سافر إلى بكين للقاء المسؤولين الصينيين بعد تمرد قصير من قبل مجموعة فاجنر في روسيا.

قال دينج يووين ، المحرر السابق لصحيفة الحزب الشيوعي الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة: "بالنظر إلى مكانة الصين ونفوذها في العالم ، من الغريب حقًا أن وزير خارجيتها لم يظهر علنًا لأكثر من 20 يومًا".

عندما سُئل عن غياب تشين المطول في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه "ليس لديه معلومات" ، مضيفا أن الأنشطة الدبلوماسية للصين تجري كالمعتاد.

أصبح غياب تشين أكثر وضوحًا بسبب فورة النشاط الدبلوماسي في العاصمة الصينية في الأسابيع الأخيرة ، بما في ذلك الزيارات رفيعة المستوى التي قام بها كبار المسؤولين الأمريكيين جانيت يلين وجون كيري .

كان من المفترض أن يلتقي تشين بمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق من هذا الشهر في بكين ، لكن تم تأجيل الاجتماع بعد أن أبلغت الصين الاتحاد الأوروبي بأن المقابلة "لم تعد ممكنة" ، نقلاً عن متحدث باسم الاتحاد الأوروبي.

تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالتأجيل قبل يومين فقط من وصول بوريل الذي كان مقررا في 5 يوليو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، إن تشين لم يتمكن من حضور اجتماعاته "لأسباب صحية".