عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

100 يوم صحة: تقديم 464 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 464 ألفا و54 خدمة من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين 17 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» أمس تضمنت 15 ألفا و823 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 36 ألفا و807 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، أمس لـ2311 طفلا، فيما قدمت 50 ألفًا و527 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت أمس، 4 آلاف و969 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و868 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 2494 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ20 ألفا و761 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 18 ألفا و818 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، أمس بلغ 12 ألفا و386 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 77 ألفا، و895 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 81 ألفا، و107 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، أمس 130 ألفا و920 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت أمس، 3 آلاف 368 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 59 ألفا و600 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان 100 يوم صحة حملة 100 صحة التطعيمات الروتينية خدمات الطوارئ والعلاج النفسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

خلص شغله ومات .. رحيل طبيب تخدير شهير بالشرقية

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

ترشيحاتنا

بالرغم من تحذير الصين.. تايوان بصدد شراء أسلحة خطيرة من الولايات المتحدة

صدي البلد يكشف تفاصيل7 ساعات قضاها إمام عاشور داخل الأهلي

تحرك برلماني عاجل للتحقيق في رسوب 60% من طلاب أولى طب أسيوط

خسارة مدوية| العقارات الصينية في تراجع.. وسقوط كبير لشركة

100 يوم صحة: تقديم 464 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات

زيارة اقتصادية بالأساس.. الرئيس التركي يطرق أبواب 3 دول عربية| ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ