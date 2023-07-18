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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور.. درة تتألق بإطلالات من شوارع ميلانو

إمام عاشور
إمام عاشور

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موعد الإعلان عن صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: “الاعلان عن صفقة امام عاشور خلال ساعات ألف مبروك”.

درة تتألق بإطلالات مختلفة من شوارع ميلانو.. شاهد

نشرت الفنانة درة صورًا جديدة من أحدث ظهور لها بميلانو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة بإطلالات صيفية وكاجوال مختلفة من خلال زيارتها لمدينة ميلانو، وعلقت كاتبة: “أجواء ميلانو”.

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تطورات صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر بالأهلي: فيديو تقديم إمام عاشور سيكون مفاجأة للجميع بعد ما نشر وقيل طوال الأسابيع الماضية”.

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