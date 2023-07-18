فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تطورات صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر بالأهلي: فيديو تقديم إمام عاشور سيكون مفاجأة للجميع بعد ما نشر وقيل طوال الأسابيع الماضية”.

أسباب عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن سبب تأخر النادي الأهلي، في الإعلان عن صفقة انتقال إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، إلى القلعة الحمراء، بشكل رسمي، على الرغم من توقيع اللاعب خلال الأيام الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو"، على قناة "تن": "الأهلي أنهى اتفاقه مع إمام عاشور، وحصل على توقيع اللاعب بشكل نهائي خلال الأيام الماضية، لمدة 5 مواسم قادمة، واتفق معه على الراتب السنوي".

وأضاف: "النادي الأهلي فوجئ بوجود غرامات مالية متراكمة على إمام عاشور، من جانب نادي ميتلاند الدنماركي، وصلت إلى 200 ألف دولار تقريبا، بخلاف عدم حضور اللاعب لموعد الكشف الطبي، كما كان متفقا عليه مع الأهلي، والحديث عن إصابة اللاعب؛ ما أجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة مؤقتا".