عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن تطورات صفقة اللاعب إمام عاشور مع النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “مصدر بالأهلي: فيديو تقديم إمام عاشور سيكون مفاجأة للجميع بعد ما نشر وقيل طوال الأسابيع الماضية”.

أحمد حسن: كولر يرشح لاعبا برازيليا ولم يطلب مهاجما آخر

شوبير يكشف سبب تأخر إعلان الأهلي عن صفقة إمام عاشور

أسباب عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن سبب تأخر النادي الأهلي، في الإعلان عن صفقة انتقال إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، إلى القلعة الحمراء، بشكل رسمي، على الرغم من توقيع اللاعب خلال الأيام الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو"، على قناة "تن": "الأهلي أنهى اتفاقه مع إمام عاشور، وحصل على توقيع اللاعب بشكل نهائي خلال الأيام الماضية، لمدة 5 مواسم قادمة، واتفق معه على الراتب السنوي".

وأضاف: "النادي الأهلي فوجئ بوجود غرامات مالية متراكمة على إمام عاشور، من جانب نادي ميتلاند الدنماركي، وصلت إلى 200 ألف دولار تقريبا، بخلاف عدم حضور اللاعب لموعد الكشف الطبي، كما كان متفقا عليه مع الأهلي، والحديث عن إصابة اللاعب؛ ما أجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة مؤقتا".

أحمد حسن اللاعب أمام عاشور عاشور امام عاشور صفقة اللاعب إمام عاشور النادي الأهلي الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

خلص شغله ومات .. رحيل طبيب تخدير شهير بالشرقية

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

موضوعات متعلقة

درة تتألق بإطلالات مختلفة من شوارع ميلانو.. شاهد

أحمد حسن: كولر يرشح لاعبا برازيليا ولم يطلب مهاجما آخر

جورجينا في عشاء رومانسي مع رونالدو وسط البحر.. شاهد

بجانبك دائما.. رسالة دعم من زوجة ميسي بعد تعاقده مع إنتر ميامي

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

شوبير يكشف سبب تأخر إعلان الأهلي عن صفقة إمام عاشور

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

قوام ممشوق.. رانيا يوسف في ظهور جديد من لبنان

ترشيحاتنا

بالرغم من تحذير الصين.. تايوان بصدد شراء أسلحة خطيرة من الولايات المتحدة

صدي البلد يكشف تفاصيل7 ساعات قضاها إمام عاشور داخل الأهلي

تحرك برلماني عاجل للتحقيق في رسوب 60% من طلاب أولى طب أسيوط

خسارة مدوية| العقارات الصينية في تراجع.. وسقوط كبير لشركة

100 يوم صحة: تقديم 464 ألف خدمة في المبادرات الرئاسية بجميع التخصصات

زيارة اقتصادية بالأساس.. الرئيس التركي يطرق أبواب 3 دول عربية| ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ