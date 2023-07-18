أحمد حسن: كولر يرشح لاعبا برازيليا ولم يطلب مهاجما آخر

أكد أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن رغبة المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، في التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: “مصدر بالأهلي: سوزا هو الخيار الأول لكولر على مستوى المهاجمين ولم يطلب أي مهاجم آخر”.

أرقام البرازيلي سوزا:



منذ انضمامه إلى نادي جيونبك هيونداي، خاض جوستافو سوزا 126 مباراة في جميع المسابقات، سجل 51 هدفا، وصنع 16 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، خاض جوستافو سوزا 19 مباراة بقميص ناديه الكوري، سجل 5 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

وإجمالا خلال مسيرته الكروية، خاص المهاجم البرازيلي صاحب الـ29 عاما، 264 مباراة، سجل 85 هدفا وصنع 21.