تعليق مفاوضات الأهلي مع سوزا.. وكولر متمسك بضم هذا اللاعب

طلب نادي جيونبك الكوري الجنوبي، من النادي الأهلي، تعليق المفاوضات مع البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم الفريق، في الوقت الحالي.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه التليفزيوني: "طلب الفريق الكوري الجنوبي، جاء بسبب رغبته في توفير البديل المناسب له، خاصةً بعد إنهاء التفاوض بين الأهلي واللاعب".

وأضاف: "كولر لا يزال أيضًا متمسك بضم الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي، وطلب من الأهلي الاستفسار مجددًا حول إمكانية ضم اللاعب بالموسم الجديد".

ويبحث النادي الأهلي حاليا، عند تدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يعد تدعيم الخط الأمامي هدفا أساسيا للنادي الأهلي هذا الصيف.

وارتبط اسم الأهلي مؤخرا بالتعاقد مع جاكسون موليكا، والبرازيل جوستافو سوزا، كما يشار إلى أن النادي الأهلي اقترب من الحصول على توقيع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق.