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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف سبب تأخر إعلان الأهلي عن صفقة إمام عاشور

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب تأخر النادي الأهلي للإعلان عن صفقة اللاعب إمام عاشور، عبر تصريحات إذاعية من خلال برنامجه الإذاعي.

وقال شوبير: “صفقة إمام عاشور منتهية مع الأهلي، التأخر فقط بسبب إجراءات ورقية لضمان حقوق الجميع، هذا هو سبب التأخير الوحيد فقط”.

 

أسباب عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

 

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن سبب تأخر النادي الأهلي، في الإعلان عن صفقة انتقال إمام عاشور، لاعب فريق ميتلاند الدنماركي، إلى القلعة الحمراء، بشكل رسمي، على الرغم من توقيع اللاعب خلال الأيام الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق، عبر برنامج "البريمو"، على قناة "تن": "الأهلي أنهى اتفاقه مع إمام عاشور، وحصل على توقيع اللاعب بشكل نهائي خلال الأيام الماضية، لمدة 5 مواسم قادمة، واتفق معه على الراتب السنوي".

وأضاف: "النادي الأهلي فوجئ بوجود غرامات مالية متراكمة على إمام عاشور، من جانب نادي ميتلاند الدنماركي، وصلت إلى 200 ألف دولار تقريبا، بخلاف عدم حضور اللاعب لموعد الكشف الطبي، كما كان متفقا عليه مع الأهلي، والحديث عن إصابة اللاعب؛ مما أجل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة مؤقتا".

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