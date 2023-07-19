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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد مصرع سيدة.. حبس وغرامة 30 ألف جنيه تواجه صاحب محل كشري

كشري
كشري

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطاراً من مستشفى الشاملة باستقبالها ربة منزل متوفاة وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من إحدى محلات الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

 

في سياق متصل ، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بضبط عامل الدليفرى فى واقعة مصرع ربة منزل وإصابة زوجها ونجلها بسبب طاجن كشرى، كما أمرت بالتحفظ على صاحب المحل كشرى ، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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ضبط عامل الدليفرى والتحفظ على صاحب محل كشري بعد مصرع سيدة بسبب طاجن فاسد

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تناولت وجبة طاجن كشرى فاسد .. التصريح بدفن جثة ربة منزل بالقليوبية

عقوبة غش الأغذية في القانون 

 

تصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

 

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

الأجهزة الامنية القليوبية مستشفى الشاملة ربة منزل تسمم غذائي محلات الكشري طواجن

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