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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تناولت وجبة طاجن كشرى فاسد .. التصريح بدفن جثة ربة منزل بالقليوبية

جثة
جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر تناولها وجبة طواجن فاسدة داخل محل كشري دائرة مركز شرطة شبين القناطر وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها والاستعلام عن الحالة الصحية للزوج ونجلها المصاب.

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تناولوا طواجن بمحل كشري.. مصرع ربة منزل وإصابة زوجها ونجلها بالقليوبية

ولقيت ربة منزل مصرعها واصيب زوجها وابنها إثر تناولهما وجبة طواجن بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.


وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اخطاراً من مستشفى الشاملة باستقبالها ربة منزل متوفاه وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من إحدى محلات الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفاه تدعى "بدرية. ب"، 35 سنة، مقيمة القشيش دائرة المركز وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى خالد لمستشفى الدمرداش وزوجها يدعى "اسماعيل. م" 50 عاما لمستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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