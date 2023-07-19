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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بمياه نهر النيل في القليوبية

غريق
غريق

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وذلك عقب انتهاء أعمال صفة التشريحية بمعرف الطب الشرعي ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة

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وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة عامل لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام عزبة سليم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وذلك أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو  ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.
وجرى نقل الجثة لمستشفي القناطر الخيرية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوجود غريق بمياه الرياح التوفيقي أمام عزبة سليم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.


وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لمكان الحادث وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "صابر س م"، 44 سنة عامل جمع خردة، غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام عزبة سليم دائرة المركز، وذلك أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

القليوبية جهات التحقيق الصفة التشريحية الطب الشرعى قوات الإنقاذ النهرى

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