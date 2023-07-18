للهروب من الحر.. مصرع عامل غرقا بنهر النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة عامل لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام عزبة سليم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وذلك أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.

وجرى نقل الجثة لمستشفي القناطر الخيرية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوجود غريق بمياه الرياح التوفيقي أمام عزبة سليم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وعلي الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لمكان الحادث وجرى انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "صابر س م"، 44 سنة عامل جمع خردة، غرقا بمياه الرياح التوفيقي أمام عزبة سليم دائرة المركز، وذلك أثناء نزوله للاستحمام هربا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا.