التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بالقليوبية

باشرت جهات التحقيق بالقليوبية ، التحقيق مع المتهم بقتل زوجته بعصا خشبية بدائرة مركز شرطة الخانكة، وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفاه والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاه.



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على ربة منزل جثة هامدة في مسكنها بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبفحص الجثة تبين وجود عدة إصابات بها إثر التعدي عليها بعصا خشبية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وان لدية معلومات جنائية والقى القبض علية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وأشار المتهم إلى تخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة بإلقائها بالطريق العام، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة فتولت التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.