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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تناولوا طواجن بمحل كشري.. مصرع ربة منزل وإصابة زوجها ونجلها بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وابنها إثر تناولهم وجبة طواجن بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من مستشفى الشاملة باستقبالها ربة منزل متوفاة وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائى إثر تناولهم وجبة طواجن من أحد محلات الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفاة تدعى بدرية. ب، 35سنة، مقيمة القشيش دائرة المركز وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى خالد لمستشفى الدمرداش وزوجها يدعى إسماعيل. م 50 عاماً لمستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

محل كشرى القليوبية شبين القناطر الجهات المعنية الأجهزة الامنية

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