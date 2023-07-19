ضبط عامل الدليفرى والتحفظ على صاحب محل كشري بعد مصرع سيدة بسبب طاجن فاسد

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بضبط عامل الدليفرى فى واقعة مصرع ربة منزل واصابة زوجها ونجلها بسبب طاجن كشرى.

كما أمرت بالتحفظ على صاحب المحل كشرى .



وكانت ربة منزل، قد لقيت مصرعها وأصيب زوجها وابنها إثر تناولهم وجبة طواجن فاسدة من محل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

ولقيت ربة منزل مصرعها واصيب زوجها وابنها إثر تناولهما وجبة طواجن بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، اخطاراً من مستشفى الشاملة باستقبالها ربة منزل متوفاه وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من إحدى محلات الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفاه تدعى "بدرية. ب"، 35 سنة، مقيمة القشيش دائرة المركز وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى خالد لمستشفى الدمرداش وزوجها يدعى "اسماعيل. م" 50 عاما لمستشفى قليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.