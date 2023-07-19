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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

كهربا وعبد المنعم
كهربا وعبد المنعم

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، رسالة إلي محمد عبد المنعم مدافع الفريق، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر كهربا فيديو يجمعه مع محمد عبد المنعم عبر خاصية الاستوري، وعلق كاتبًا: “هضربك المرة الجاية مفيش هزار”.

ووقع مسئولو النادي الأهلي، عقوبة مالية على محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم لما بدر منه خلال مباراة الفريق الأحمر أمام الزمالك في القمة.

ويستعد بطل الدوري المصري لمواجهة نظيره فريق حرس الحدود في المباراة التي تقام مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من الجولة رقم 33 من مسابقة الدوري، على أرضية استاد القاهرة الدولى.

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