تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة في أزمة غرامة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال شوبير عبر تصريحات إذاعية: “كهربا عمل اللي عليه، ووضع تقريبًا 20 مليون جنيه، والنادي الأهلي لن يكون بخيلًا”.

وتابع شوبير: “النادي الأهلي هيساعد بقدر الإمكان كهربا، في حل هذه الأزمة، خصوصًا مع وجود اقناع تام من كولر لكهربا في هذه الفترة”.

ويصارع محمود عبدالمنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الوقت بهدف جمع مبلغ الغرامة المقررة عليه من المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي الزمالك والتي تقدر بـ2 مليون و400 ألف دولار لدفعها قبل الثالث من أغسطس المقبل حتي يتجنب إيقافه من جديد لمدة 6 شهور.

وقامت إدارة الأهلي وبشكل ودي بتوفير 40 مليون جنيه للاعب عبر بعض رجال الأعمال وجزء من تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء على أن يتحمل هو باقي المبلغ خاصة أن النادي قد اتفق معه في وقت سابق علي أن أي غرامة سيتم توقيعها سيتحملها هو والأهلي ليس طرفاً.