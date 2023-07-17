قرارعاجل من كولر بشأن كريم نيدفيد بعد العودة إلى الأهلي.. خاص

منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبه كريم نيدفيد العائد من الإعارة لمدة موسمين بفريق فيوتشر راحة سلبية لمدة أسبوع قبل العودة للإنتظام في التدريبات الجماعية، وحرص كولر علي عقد جلسة مع نيدفيد أكد خلالها للاعب أنه سيعود للتدريبات لرؤيته علي الطبيعية وموقفه من الإلتزام بالبتعليمات الفنية وقدرته علي تنفيذها وبعدها سيكون الحكم النهائي سواء بإستكماله تعاقده مع الأهلي والإستمرار الموسم المقبل أو بالخروج معاراً من جديد.

واستقر كولر علي عودة صلاح محسن مهاجم الفريق بعد إنتهاء إعارته لسيراميكا كليوباترا من جديد دون الخضوع للإختبارات، ويري كولر أن صلاح محسن سيكون ورقته الرابحة في المهاجم المصري للموسم المقبل، ويرغب المدرب السويسري في الإستفادة من قدرات محمود كهربا وتطويرها كجناح أيسر في الموسم المقبل والإعتماد علي المهاجم الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه بجانب صلاح محسن كمهاجم صريح.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات دون راحة اليوم إستعداداً لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل بالدوري، وحرص كولر علي منح بعض اللاعبين راحة سلبية في مباراة المقاولون خاصة محمد عبدالمنعم وعلي معلول ومحمد هاني وياسر ابراهيم في سياسة التدوير التي يتبعها بسبب ضغط المباريات ولتجنب الإرهاق.