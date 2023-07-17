الأهلي يتقدم بطلب عاجل لاتحاد الكرة قبل مباراة تسليم درع الدوري.. تفاصيل

أرسلت إدارة الأهلي خطاباً رسمياً لإتحاد الكرة تطلب فيه حضور السعة الكاملة للجماهير في مباراة حرس الحدود المقرر لها بعد غد بالدوري.

وطلب الأهلي حضور السعة الكاملة للجماهير خاصة أنه سيتم تسلم درع الدوري في المباراة.

وحقق الفريق الأحمر الفوز على المقاولون العرب 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له أكثر من فرصة محققة، كما نجح محمد شريف في تسجيل هدف في الدقيقة 34 لكنه كان في وضعية تسلل.

تقدم الأهلي أولًا بهدف حمل توقيع أليو ديانج في الدقيقة 17 وتعادل للمقاولون جوزيف أوشايا برأسية في الدقيقة 24، قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 52، ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و88.



وبهذ الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 81 معززًا فوزه بالدوري ويتجمد رصيد المقاولون عن النقطة 44.