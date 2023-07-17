مفاوضات قويةمن البنك الأهلي لضم عبدالله جمعة

كشف مصدر مقرب من عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء عن اقتراب انتقاله لنادي البنك الأهلي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر رحيل اللاعب عن الفريق بنهاية الموسم في ظل عدم الحاجة لخدماته بسبب تراجع مستواه وعدم التزامه مع الزمالك في الفترة الماضية.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام من التدريبات الجماعية عقب مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك تعادل مع فاركو بهدفين لكل منهما في ختام مباريات الفريق بمسابقة الدوري المصري ليرفع رصيده للنقطة 60 في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته السبت المُقبل استعدادا لخوض البطولة العربية والتي تقام في السعودية نهاية يوليو الجاري.