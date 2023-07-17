الأهلي يضم صفقة جديدة.. تفاصيل

أعلنت صحيفة المغرب سبورت عن إتمام النادي الأهلي لصفقة إنتقال رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي .

وقالت الصحيفة أن الأهلي نجح في ضم اللاعب مقابل مبلغ مالي وصل الي مليون و800 ألف دولار .

ورفض مصدر بالأهلي التعقيب علي الأمر والتأكيد علي أن اللاعب في حسابتهم الفنية وهو احد مطالب السويسري كولر المدير الفني لفريق الكرة.

وحقق الفريق الأحمر الفوز على المقاولون العرب 4/1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سيطر الأهلي على معظم فترات المباراة، ولاحت له أكثر من فرصة محققة، كما نجح محمد شريف في تسجيل هدف في الدقيقة 34 لكنه كان في وضعية تسلل.

تقدم الأهلي أولًا بهدف حمل توقيع أليو ديانج في الدقيقة 17 وتعادل للمقاولون جوزيف أوشايا برأسية في الدقيقة 24، قبل أن يسجل محمد شريف الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 52، ثم أضاف طاهر محمد طاهر الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و88.



بهذ الفوز يصل الأهلي إلى النقطة 81 معززًا فوزه بالدوري ويتجمد رصيد المقاولون عن النقطة 44.

