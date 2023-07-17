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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل قرب انضمام البرازيلي سوزا للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية. 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم أن الاهلي أنهى اتفاقه مع سوزا وبات بنسبة ٨٠٪ في الاهلي الموسم المقبل. 

وأضاف شوبير أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق هو من أصر علي ضم سوزا للفريق حيث أنه للاعب مميز للغاية ومهاجم من طراز رفيع 

وأضاف شوبير أن كولر حدد إما موليكا أو سوزا للانضمام للفريق لذلك تم السعي لضم سوزا. 

 

وتابع أن اللاعب لديه 30 عاما ولكن عامل السن أصبح شىء نسبي تماما مشددا أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للفريق.

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