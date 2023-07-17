ميركاتو الصيف.. 23 لاعبا في قائمة الراحلين عن الأهلي والزمالك

تعادل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نظيره فريق فاركو بهدفين لكل منهما فى المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس في ختام منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز ثنائية الزمالك سيد عبدالله نيمار والسنغالي ابراهيما نداي فيما سجل هدفك فاركو سيف تيري.

النادي الأهلي والزمالك بحاجة ماسة إلى تعديل الأوضاع واستقدام صفقات تليق بتاريخ وإمكانيات قطبي الكرة المصرية في ظل مشاركة الفريقين في البطولات القارية والدولية إضافة إلي نظيرتها المحلية.

إدارة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وضعا فى الحسبان ضرورة الإطاحة بالعناصر الغير مفيدة فنيا فى صفوف الفريقين استعدادا للموسم القدم.

23 لاعبا فى صفوف قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك على طاولة المرشحين للرحيل عن صفوف الفريقين فى ميركاتو الصيف.

14 لاعبا فى قائمة المرشحين للرحيل عن الزمالك

محمد صبحي

مصطفي الزنارى

محمد عبد الغني

محمد أشرف روقا

عمرو السيسي

أحمد بلحاج

سامسون أكينو لا

ناصر منسي

حاتم سكر

السنغالي ابراهيما نداي

عبدالله جمعه

محمود شبانه

يوسف حسن

محمد عبد الشافي

كولر يجهز قائمة الراحلين

يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جلسة مع ادارة القلعة الحمراء في حضور لجنة التخطيط من أجل التعرف على قائمة الراحلين عن المارد الأحمر فى قادم الأيام.

ويرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في اعارة بعض اللاعبين وانهاء عقود آخرين لم يستفد منها المارد الأحمر فنيا فى الآونة الأخيرة .

السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي يسعى الى التعاقد مع العديد من الصفقات خاصة فى خط الهجوم من أجل زيادة الفاعلية الهجومية خلال ميركاتو الصيف.

وحدد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي احتياجاته من اللاعبين الأجانب والمحليين لسد المراكز الشاغرة فى صفوف المارد الأحمر.

ويعول السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على انهاء إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب العديد من الصفقات القوية لاسيما وأن المارد الأحمر يستعد للمشاركة في عديد البطولات المحلية والقارية.

المرشحين للرحيل عن الأهلي

أحمد قندوسي

محمد الضاوي كريستو

طاهر محمد طاهر

محمد فخري

رأفت خليل

كريم الدبيس

علي لطفي

شادي حسين "بيع نهائي"

الموزمبيقي لويس ميكيسوني